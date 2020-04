"كاميرا ويب مقلوبة".. جنرال أمريكي يسخر من القمر الصناعي الإيراني

اعتبر قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جاي رايمند، أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور-1"، عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية، حسب "روسيا اليوم".

وكتب الجنرال في تغريدة عبر "تويتر"، أمس السبت، أن قيادة القوات الفضائية الأمريكية، تواصل تتبع هدفين مرتبطين بإطلاق إيران قمرها الصناعي "نور-1"، وتقدر حجم القمر الصناعي الإيراني، بأنه 3U Cubesat أي أن قياساته تبلغ 10*10*30 سم.

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard