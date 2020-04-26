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"كاميرا ويب مقلوبة".. جنرال أمريكي يسخر من القمر الصناعي الإيراني

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وكالات
07:41 ص | الأحد 26 أبريل 2020
"كاميرا ويب مقلوبة".. جنرال أمريكي يسخر من القمر الصناعي الإيراني

"كاميرا ويب مقلوبة".. جنرال أمريكي يسخر من القمر الصناعي الإيراني

اعتبر قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جاي رايمند، أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور-1"، عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية، حسب "روسيا اليوم".

وكتب الجنرال في تغريدة عبر "تويتر"، أمس السبت، أن قيادة القوات الفضائية الأمريكية، تواصل تتبع هدفين مرتبطين بإطلاق إيران قمرها الصناعي "نور-1"، وتقدر حجم القمر الصناعي الإيراني، بأنه 3U Cubesat أي أن قياساته تبلغ 10*10*30 سم.

وتابع بسخرية: "تقول إيران إن لدى قمرها قدرات تصويرية، لكنها في الواقع كاميرا ويب متقلبة في الفضاء، ومن غير المحتمل أن توفر معلومات استخباراتية".

وكانت إيران، أعلنت الأربعاء، إطلاقها أول قمر صناعي عسكري لها بنجاح، مضيفة أنه استقر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وزعم هاوي اتصالات لاسلكية روسي أمس، أنه رصد إشارة من القمر الصناعي الإيراني، مشيرا إلى أن تحليل بياناته يظهر أن الأجهزة التي يستخدمها "نور-1" تشبه تلك التي تستخدم في كثير من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، وأن القمر الصناعي ليس سوى "كوبسات" بسيط من حجم 6U، ما يعني أن حجمه 10/20/30 سم.