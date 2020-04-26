ركوب الدراجات والرسم.. كيف يتفادى الأطفال ملل كورونا؟

وجّهت الدكتورة نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، نصائح لتفادي إصابة الأطفال بالملل جراء الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، مقترحة وضع روتين أو ممارسة نشاط جديد، من خلال الحفاظ على موعد نوم محدد: "ميصحاش الساعة 12 أو 1 أو يسهر كل يوم، ويمارس رياضة كل يوم".

وأضافت خلال اتصال عبر فيديو كونفرانس، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّه يجب وضع أهداف صغيرة لتحقيقها في اليوم كي لا يشعر الطفل بالملل، ويجب الحد من التواصل عبر السوشيال ميديا لأنه قد يكون أحد أسباب الاكتئاب.

وتابعت: "في حاجات كتير ممكن الشخص يعملها عشام ميحسش بالملل، زي مشاركته في أعمال البيت أو زرع نباتات أو الرسم أو مشاركة العائلة في ألعاب معينة"، موضحة أنّه ليس من الخطأ احترازيا نزول الشخص ساعة أو ساعتين يوميا للشارع للتمشية أو ركوب الدراجات لكسر الملل.