مستشفيات ووهان "خالية" من أي إصابة بكورونا

أصبحت مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، خالية من أي حالة إصابة بالفيروس، بحسب مسؤول صيني في مجال الصحة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج، في إفادة صحفية، إن آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، أصبح عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56% من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84% على مستوى البلاد.