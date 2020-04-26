فيلا الترامادول.. تفاصيل سقوط أكبر تشكيل سري لتصنيع المخدرات بالمنوفية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابي قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى.. وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوي السوابق الإجرامية" في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم (6 أشخاص وإحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة).

وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم 4 منهم بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكاناً عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي.. وقيام أحدهم بمشاركة السيدة بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن المنوفية والشرقية، جرى استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات، أسفرت عن استهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين وعثر بحوزتهم على 90 عبوة لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 900 قرص، وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت 166400 قرص، وكمية من أقراص الترامادول الأبيض 19140 قرصا، وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 31 كيلو جراما، وكمية من الأقراص المنشطة بلغت 26700 قرص، وكمية من بودرة "السيالس" وزنت 13200 كيلو جرام، و4 مسدسات، وبندقيتين خرطوش عيار 12مم، و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، والماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة في التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، و10 تماثيل مختلفة الأحجام، و9 ورقات بردي، وجعران، ومجموعة من الأواني الفخارية يشتبه في أثريتها، ومبلغ مالي 16600 جنيه، و14 هاتف محمول، و5 سيارات.

وباستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته جرى ضبط 266 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، مبلغ مالي، هاتف محمول، وضبط السيدة وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول).

كما جرى ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة ملاكي وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقي خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما 940 قرصا مخدرا، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي واتفاقهم مع مالكي الفيلا "جرى ضبطهما أثناء المداهمة"، على تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (جرى ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة في عملية التصنيع.

وأقر المتهمون بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والقطع الأثرية للإتجار فيها، واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 26 مليون جنيه.