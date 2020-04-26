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بسبب إيصال أمانة.. ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر شكر

مصادرة الأسلحة المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة

كتب:

حسن صالح
12:31 م | الأحد 26 أبريل 2020
مديرية امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

تمكنت أجهزى الأمن في القليوبية من السيطرة على مشاجرة وقعت بين طرفين بالأسلحة النارية في مدينة كفر شكر، بسبب الخلاف على إيصال أمانة، وتم القبض على 6 أشخاص من الطرفين ومصادرة الأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية.

انتقل على الفور المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز، وتم السيطرة على طرفي المشاجرة وضبط 6 أشخاص من الطرفين والأسلحة المستخدمة، وتبين أن سبب المشاجرة هو الخلاف على إيصال أمانة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.