خلال 24 ساعة.. ضبط 183 قطعة سلاح و209 قضايا مخدرات وتنفيذ 77941 حكما

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري ، بحوزة 163 متهما.

كما جرى تنفيذ 77941 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضموا 5 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، وضبط 15 متهما، لممارستهم أعمال البلطجة.

كما جرى ضبط 209 قضايا مخدرات بحوزة 245 متهما، وضبط 152 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 16996 مخالفة مرورية، وفحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.