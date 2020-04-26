يبدأ من الساعة 9 والنصف صباحًا.. تعرف على مواعيد البنوك في رمضان

تستعرض "الوطن" مواعيد البنوك في رمضان 2020، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

مواعيد عمل البنوك في رمضان

تعد البنوك من المؤسسات التي فعّلت عدد كبير من خدماتها المصرفية للمصريين بكافة أنواعها في شتى أنحاء الجمهورية أونلاين، لكن إن دعت الحاجة للذهاب، نقدم لكم مواعيد عمل البنوك في رمضان

ووفقًا لقرار البنك المركزي المصري تبدأ البنوك المصرية عملها في تمام التاسعة والنصف صباحًا، بداية من اليوم الأحد 26-4-2020 والذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وتستمر عمل البنوك من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، فيما تكون المواعيد للعاملين بالبنوك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وكان البنك المركزي المصري، اتخذ عدة قرارات لتخفيف عن المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي في البنوك المختلفة.