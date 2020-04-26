بلاغ للنائب العام يتهم رامز جلال بالتحريض على العنف والبلطجة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" يتهمه فيه بـ"التحريض على العنف والبلطجة والتنمر".

وقال صبري، في بلاغه: "في شهر رمضان المبارك وعلى شاشة إحدى القنوات الفضائية، يقدم المبلغ ضده برنامج "رامز مجنون رسمي"، وهو برنامج يسيئ للقناة التي تبثه، ويسيئ للمهنة والحرفية والموهبة والمهارات الفنية، لأنه لا يرتكز على فكرة أو عمل إبداعي أبدا، بل هو شغل نصب واحتيال وكذب وافتراء وعمل صبياني، وشغل مقزز ومقرف وساذج، ويساعد على تسطيح ثقافة المتلقي، بالإضافة إلى إهانة المشارك وتقزيمه والنيل منه، فبرنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه المبلغ ضده" يتعرض فيه المشارك لأشكال مختلفة من التنمر والعنف والسادية" الأمر الذي أثار حالة من استياء الجمهور بسبب الألفاظ القذرة البذيئة المستخدمة في البرنامج، بخلاف تقييد المشارك على كرسي وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، ما يؤدي إلى بكائه وانهياره، الأمر الذي يوصف بالعرض السادي، وأنه مهين لإنسانية الضيوف وبعيد تماما عن الإضحاك، وإن التنمر الموجود بالبرنامج يعتبر جريمة، فهو يشكل عددا من الجرائم في قانون العقوبات، ومن ضمن الجرائم التعذيب، نشر العنف في المجتمع، وغيرها من الجرائم".

وأضاف مقدم البلاغ: "أن البرنامج وصل إلى ممارسة نوع من السادية ضد الضيوف وإجبارهم على القيام بأفعال معينة وإلا يكون مصيرهم التعذيب، وأن تأثيره سيئ على الجمهور والأسر في المنازل لتحريضه على القسوة والعنف والخداع، خاصة وأنه يخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم ما قد يهدد حياة وأرواح الغير، وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم العنف المجتمعي بين القصر والشباب، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة، التحقيق فيما ورد به، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه جريمة التحريض على العنف والتنمر".