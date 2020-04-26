مع تزايد إصابات كورونا.. مقترح حزبي بالغلق شبه الكامل أسبوعين في رمضان

أكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا مناسبة لأنها تعتمد على تحقيق التوازن النسبي بين تدابير مكافحة انتشار الفيروس والحفاظ على الاقتصاد.

وقال إمام، لـ"الوطن"، إن التوقعات بشأن نمط انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة وحتى بدء انحسار مرجح للفيروس في 20 مايو المقبل، يجعل من استراتيجية تخفيف الاجراءات خلال هذه الفترة محفوفة بالمخاطر، نظرا لثقافة المجتمع المصري وخصوصا في شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر.

واقترح إمام مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ضرورة الغلق شبه الكامل خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان مع استثناء قطاع المواد الدوائية والغذائية بما فيها أسواق الخضار والفاكهة حتى يمكن للحكومة محاصرة الفيروس وتسطيح انتشاره، على أن تبدأ العودة إلى الحظر الجزئي مع بداية الأسبوع الرابع من رمضان.

وتابع بأنه بعد شهر رمضان يمكن للحكومة دراسة تخفيف التدابير الاحترازية في ضوء تقديرها لمدى النجاح في حصار الفيروس وتتبع دوائر المصابين، مع ضرورة دراسة تجارب الغلق الكامل التي طبقتها بعض الدول، كي لا نضطر إلى اللجوء إلى هذا السيناريو في اللحظة الخطأ وبتكلفة باهظة.