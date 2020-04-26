الشقيري ومصطفى حسني.. خريطة البرامج الدينية على الإذاعة والفضائيات

تزامنًا مع بدء شهر رمضان المعظم، يعزف الكثير من المسلمين عن المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تذاع عبر الفضائيات، ليشاهدوا بدلًا منها البرامج الدينية عبر محطات الإذاعة والقنوات الفضائية، وذلك أملًا في الحصول على بعض الفتاوى الفقهية والدينية أو قصص الصالحين أو ما شابه.

وترصد "الوطن" مواعيد عرض وإذاعة البرامج الدينية عبر المحطات الإذاعية والفضائية على النحو التالي:

برنامج حدوتة فقهية

يقدم الشيخ خالد الجندي برنامج "حدوتة فقهية" على راديو9090 في تمام الساعة 12 ظهرًا يوميًا.

برنامج استقيموا يرحمكم الله

ويقدم الشيخ خالد الجندي أيضًا برنامج "استقيموا يرحمكم الله" على راديو نجوم إف إم 100.6 الساعة 6:05 دقائق مساءً قبل الإفطار.

برنامج اللهم أعنا

يُذاع برنامج "اللهم أعنا" لفضيلة مفتي الجمهورية شوقي علام على راديو 9090، يوميًا في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً قبل الإفطار.

برنامج نور الهدى

تقدم ياسمين الخيام برنامج "نور الهدى" على راديو نجوم إف إم 100.6 في تمام الساعة 5:55 مساءً يوميًا قبل الإفطار.

برنامج لعلك ترضى

برنامج "لعلك ترضى" من تقديم الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم إف إم 100.6، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة 6:10 مساءً قبل الإفطار.

برنامج اسأل مع دعاء

تقدم الإعلامية دعاء فاروق في شهر رمضان الساعة الثانية ظهرًا برنامجها "اسأل مع دعاء" على قناة النهار مع مجموعة متميزة من علماء الدين وشيوخ الأزهر"محمد أبو بكر الشيخ – أحمد الصباغ الشيخ – أشرف الفيل" لتجيب على أسئلة المشاهدين التي تستقبلها على الهواء مباشرة أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي.

برنامج لعلهم يرجعون

يعرض يوميًا الساعة 5 مساءً على شاشة قناة النهار مع الشيخ عبدالسلام عبدالمنصف.

برنامج فكر

يقدم الداعية مصطفى حسني برنامج فكر على شاشة النهار يوميًا الساعة 5:03 مساءً.

برنامج حكاية حياة

يقدم الداعية شريف شحاتة برنامج حكاية حياة على شاشة النهار يوميًا الساعة 3:30 عصرًا.

برنامج خطوات الشيطان

يقدمه معز مسعود يوميًا على قناة النهار الساعة 5:30 مساءً، يعتمد على تقديم خطوات ونصائح في مواجهة الإنسان لوساوس الشيطان، حيث يتناول البرنامج القصص والمواقف المتكررة لمواجهة الإنسان للشيطان في حياته اليومية.

برنامج في القرآن حياة

يعرض يوميًا على شاشة MBC مصر2 الساعة 5 مساءً مع خليل أمين.

برنامج على أبواب الفتن

يقدمه الداعية مصطفى حسني على قناة ON يوميًا الساعة 6 مساءً، والإعادة الساعة 3:15 فجرًا.

برنامج إحسان من المستقبل

يقدمه الداعية أحمد الشقيري الساعة 6 مساءً على MBC1.

برنامج الدنيا بخير

تقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد عبر شاشة الحياة الساعة 3 عصرًا.

برنامج مصر أرض الأنبياء

يقدمه الدكتور علي جمعة، ويعرض على القناة الأولى الساعة 1:30 ظهرًا، وعلى قناة CBC الساعة 3 عصرًا والإعادة الساعة 4 فجرًا، وعلى شاشة DMC الساعة 4 عصرًا.

برنامج لعلهم يفقهون

يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز على شاشة DMC الساعة 3:15 عصرًا.

برنامج الإمام الطيب

يقدمه فضيلة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب الساعة 6:10 مساءً على القناة الأولى، والساعة 3:45 فجرًا على شاشة DMC، والساعة 3:30 مساءً على قناة CBC، والساعة 6:10 مساءً على قناة الحياة، والساعة 5:50 مساءً على قناة ON.

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