بسبب كورونا.. دير مارجرجس بالخطاطبة يعلن الإغلاق التام حتى إشعار آخر

أعلن الأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس بالخطاطبة، استمرار غلق الدير أمام الزوار والأفراد وأسر الرهبان وشباب الخلوة، إلى حين إصدار إشعار آخر، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وبناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض.

وقال الأنبا مينا، في بيان له، إنه يصلي من أجل سلامة مصر وشعبها وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة على الجميع وأن يحفظ الرب مصر من كل مكروه.

كانت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس، أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.