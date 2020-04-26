موانىء بورسعيد تسجل حركة 24 سفينة

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، بلغ 24 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفة الموانىء.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 4، وتواجد 6 على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج واحدة، ومتواجد على الأرصفة 3 حاويات، وسفينتين بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.