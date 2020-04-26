مدبولي: برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد سيشمل الدعم المالي بسبب كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية بدأت نقاشات مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولي، على برنامج جديد هدفه الاستمرار في تقديم الدعم في تحقيق باقي برامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "في بداية هذا العام تقدمنا بمناقشات لصندوق النقد الدولي، على طلب أن يكون هناك برنامج جديد، وقبل ظهور كورونا، كان البرنامج منصبا على الدعم الفني، ولم يكن هناك رؤية بشأن الاحتياج لدعم مالي نظرًا لأن أوضاع مصر كانت جيدة والاقتصاد المصري ما زال قادرًا على استيعاب تداعيات الفيروس".

وتابع: "نظرا لطبيعة الظروف الاستثنئاية التي يمر بها العالم والتأثر الشديد في كل الاقتصاديات في الدول الغنية قبل الدول النامية، دفعنا هذا الأمر للحفاظ على المكتسبات التي حقنناها على الأرض، ولا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات هذه الأزمة، وعملنا على وضع بعض الخطوات الاحترازية لاستمرار الأزمة بتداعياتها الكبيرة، مثل قطاعي السياحة والطيران، وهو ما دعانا إلى تطوير النقاش مع صندوق النقد الدولي، أن يشمل مقترح برنامج التعاون الجديد جانبًا ماليًا مع الدعم الفني".