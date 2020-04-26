تشغيل بوابة التعقيم الذاتية في معهد أورام أسوان

استمرت أعمال التعقيم والتطهير داخل مركز أورام أسوان، اليوم، وبدأ المركز في تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية داخل المحافظة، والتي تهدف لتعقيم وتطهير العاملين والمرضى والمترددين على مركز أورام أسوان يوميا ذاتيا دون تدخل؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى فحص المترددين حراريا قبل الدخول على بوابة التعقيم.

وفي تصريحاته الصحفية، أكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير مركز أورام أسوان، أن بوابة التعقيم الذاتي بمدخل المركز تعد الأولى للتعقيم إلكترونياً داخل محافظة أسوان، وهي مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة غير ضارة بجسم أو ملابس الإنسان، حيث يجرى تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وكذلك يقوم أحد الموظفين بقياس حرارة الجسم من خلال قياس حراري إلكتروني وفي حال الاشتباه بأي حالة يتم التعامل معها مباشرة من خلال مختصين.