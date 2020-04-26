محافظ البنك المركزي: قطاع البنوك قادر على مواجهة أزمة كورونا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي والمالي استعد خلال السنوات الماضية، وهذا الاستعداد نفعنا اليوم، "عاوز أطمن الشعب أن قطاع البنوك في مصر قوية وقادرة النهاردة أنها يقوم بدور كبير أوي في الازمة يمكن فيه بلاد كتير متمتعش بالميزات دي اللي تمتعت بها البنوك المصرية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "على مدى سنوات بنينا رؤوس أموال البنوك من مبالغ ضعيفة 30 مليار النهاردة رؤوس أموال وموجودات بتساوي أكتر من 450 مليار جنيه".

وأشار إلى أنه جرى بناء مخصصات في البنوك بمبالغ مقابلة، كما يوجد سيولة في القطاع المصرفي بأكثر من تريليون جنيه، "الحمد لله في القطاع المصرفي ساعدنا في مساندة القطاع الخاص في السوق ونساند القطاع الحكومة ونساند المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والإدخار".