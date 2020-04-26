"تعليم بورسعيد" تعقم 97% من مقرات امتحانات الثانوية العامة

عقد دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بقيادات التعليم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية؛ لمناقشة وتقييم الموقف من الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى استعراض الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كل إدارة تعليمية؛ للحد من انشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق التعقيم الدوري للمدارس ووضع الإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس المستجد، معلنا عن تعقيم المدارس مقرات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنسبة 97%.

كما ناقش باهي، خلال الاجتماع، ما أنجز في مجال إنشاء الفصول الافتراضية، على منصة إدمودو التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية للتعليم العام والفني، وما جرى تسجيله من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.