متعافي من كورونا يشكر طبيبة ويهديها مصحفاً: صاحبة فضل في رحلة مرضي

في الصباح، كانت تجلس فى مكتبها لممارسة عملها ومتابعة فرق الترصد المنتشرة على مستوى المحافظة للبحث والتقصي عن المخالطين لمصابي كورونا، فوجدت رجل وزوجته، يحملان فى يدهما هدية "المصحف الشريف"، وشكراها على ما بذلته خلال الفترة الماضية فى مواجهة الفيروس، أنها الدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة بكفر الشيخ، ومنسقة فيروس كورونا بالمحافظة .

"وجدت عم أحمد، وزوجته داخلين عليا المكتب وفرحانين، سألته جاي ليه ياعم أحمد، قالي جاي أشكرك يا صاحبة الفضل وأردلك جزء صغير من جمايلك عليا خلال رحلة مرضى، قلتله دا شغلي وواجبي، قالي اللي انتي عملتيه دا جميل عليا، كنت فرحانة أوي، دى أحلى مفاجأة، وأحلى هدية، وفرحتى الأكبر بشفاءه وعودته لحياته الطبيعية"، بهذه العبارات لخصت الدكتورة شيماء عكاشة، فرحتها بمفاجأة الحالة التى تم شفاؤها .

تروي "عكاشة" قصة الحاج أحمد قائلة:" هو كان إيجابي وكان محجوز بحميات كفرالشيخ، وأنا نسقت الإسعاف وتوجهت للمستشفى، كلمته فون عشان أبلغه، قبل أي إجراءات مخالطين أو غيرها، وقتها كان صعبان عليا قوى لما عرف أنه مصاب، حسيته أبويا، حاولت أطمنه وصلتله الرسالة بشكل خفيف وقولتله أن حالته حلوة جدا، عشان كدة اختارنا ليه مستشفى قريب، هى مستشفى قها فى القليوبية، قولتله هتخف فى 4 أيام، شوفت الفرحة والدموع فى عنيه، وما كنتش أعرف أن الكلام فرق معاه كدة، كنت بتواصل معاه دايماً بالتليفون اطمئن عليه، لحد ما بشرته بسلبية نتائجه وقرب خروجه من المستشفى، الراجل بكى فى التليفون من الفرحة، وتابعت كل المخالطين ليه فى البيت زوجته وأولاده وكنت دائمة الاطمئنان عليهم".

تضيف مدير إدارة الوبائيات والترصد:"بعد ماخرج وارتاح شوية وقعد 14 يوما، رن عليا، وشكرني وقالي بحبك ف الله، رسالته جات فى وقت صعب، كنت فى يوم نفسياً تعبانة جدا، وكلمته هي إللي فرقت معايا، لقيته هو مش نساني فاجئنى هو وزوجته النهاردة وأنا في شغلي، ثالث يوم رمضان، في أجمل أيام داخل عليا المكتب وأهداني كتاب الله العظيم، المصحف الشريف، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليا، بتمنى كل المرضى يخرجوا والوباء ينتهى، والناس تعود لحياتها الطبيعية".