شركات السيارات الأمريكية تتعهد بتثبيت 5 ملايين لاسيلكي داخل المركبات

أعلن مصنعو السيارات الأمريكية، نشر ملايين الأنظمة اللاسلكية الأخرى للمساعدة في منع تصادمات حركة المرور، بعدما تخلت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن اقتراح من شأنه أن يسحب معظم الترددات اللاسلكية المخصصة لحمل تلك الإشارات، وفقًا لاتحاد صناعة الصناعة.

وحسب ما ذكره بلومبرج:" إذا وافقت اللجنة على الحفاظ على تلك الموجات الهوائية من أجل سلامة المركبات، فسوف تقوم شركات السيارات بتثبيت ما لا يقل عن 5 ملايين ما يسمى براديو لاسلكي لكل شيء على المركبات والبنية التحتية على جانب الطريق على مدى السنوات الخمس المقبلة".

ومن جانبه، قال جون بوزيلا رئيس ابتكار السيارات: "إنها أحدث محاولة لقطاع السيارات للحفاظ على قبضة لمدة 21 عامًا على موجات الراديو المرغوبة التي احتفظت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 1999 لربط السيارات ومنارات الطرق، وإشارات المرور في شبكة اتصالات لاسلكية سلسة للمساعدة في تجنب الاصطدامات، وتنبيه السائقين إلى مخاطر الطريق".

وتابع: "بعد سنوات من التطوير وقليل من عمليات النشر التجارية حتى الآن، يؤكد النقاد أن موجات الأثير لم تستخدم بشكل كاف ويجب استخدامها بدلاً من ذلك لتوسيع الوصول إلى شبكة Wi-Fi عالية السرعة".

وأشار إلى أن نطاق التزام الصناعة يوضح أن القطاع مستعد لنشر أنظمة المركبات المتصلة بأعداد أكبر، طالما أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتيح لشركات صناعة السيارات الحفاظ على الاستخدام الكامل لهذا الطيف.