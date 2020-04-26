صور.. وحدات المرور تستقبل المواطنين "بالكمامات" لترخيص المركبات الجديدة

في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، بدأت وحدات المرور، اليوم، في استقبال المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة.

وشهدت وحدات المرور التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ترددهم على الوحدات، حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

يأتي ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت، لترخيص المركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من 2030 سي سي، وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري، ولا يوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فوري".

ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد التراخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.