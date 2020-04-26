وقف مدير إدارة بلاط الصحية عن العمل شهرين لإدلائه ببيانات غير دقيقة

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إيقاف مدير الإدارة الصحية بمركز بلاط عن العمل لمدة شهرين لحين الانتهاء من التحقيقات معه، وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وإدلاءه ببيانات ومعلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على التعامل الحاسم مع وقائع الإدلاء بأي أخبار ومعلومات غير رسمية منعاَ لإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وناشد المحافظ، كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام ببيانات المحافظة ومديرية الصحة المعتمدة رسميا وعدم الانسياق خلف البيانات الغير موثقة منعا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه رسالة طمأنه للمواطنين على مستوى المحافظة وذلك من خلال إجراء اتصالات هاتفية بأعضاء طاقم تمريض مستشفى الداخلة العام المصابين بفيروس كورونا وعدد من المخالطين لهم ممن ثبتت إيجابية عيناتهم وتم نقلهم لمستشفيات العزل في أبو تيج وإسنا وذلك للاطمئنان على صحتهم وتلبية كافة مطالبهم. وقدم الزملوط، في اتصاله الهاتفي تعازيه لوفاة حالتين من المصابين، مؤكدا على أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها المادية والمعنوية لدعم الحالات المصابة وذويهم، وطالبهم بالتواصل الفوري معه شخصيًا ومع إدارة مكتبه في حال وجود أية مطالب أو شكاوى وأنه وجه بتوفير كافة السلع والمتطلبات لأسر المصابين بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الداخلة والوحدات المحلية القروية التابعة لها .

وطالب المحافظ أهالي المصابين بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج نهائيا وذلك حتى يتسنى للأجهزة المختصة السيطرة على انتشار الفيروس وسيتم المتابعة الفورية والدورية مع جميع المخالطين الذين تم حصرهم والإبلاغ الفوري عن أية حالات تمت مخالطتها مع من ثبتت إصابته بالفيروس فعليا.