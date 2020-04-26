مصدر بالمرور: ترخيص 3 آلاف سيارة "زيرو" في أول يوم عمل لوحدات التراخيص

أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أنه جرى ترخيص 3 آلاف سيارة "زيرو"، في اليوم الأول لترخيص السيارات الجديدة، بعد القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بفتح التراخيص.

وأوضح المصدر أن وحدات الترخيص المتواجدة بالقاهرة، كانت الأكثر استقبالا لراغبي الترخيص، في ظل إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الداخلية للسماح بالتواجد داخل إدارات المرور.

وكان قد أوضح نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، من شأنه تحريك السوق في الفترة الحالية بعد ركود تام شهدته سوق السيارات الجديدة منذ بداية أزمة كورونا، حيث توقفت مبيعات السيارات تماما مع غلق باب التراخيص منذ شهر.

وتابع نائب رئيس شعبة السيارات، في تصريحات لـ"الوطن"، أن سوق السيارات سيشهد مبيعات بنسبة 70-80%، موضحا أن غلق باب التراخيص كان من شأنه إيقاف حركة المبيعات.