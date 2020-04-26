فيديو.. علي جمعة: معجزات الأنبياء جعلت الناس يرون الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله سبحانه وتعالى أقام حجة كبيرة على النمرود، مع سيدنا إبراهيم لأنه قال له "فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر"، وبالتأمل بالآية نجد أن النمرود كان من الممكن أن يرد عليه ولكن ربنا توه عنه الإجابه، وربنا وفق سيدنا إبراهيم توفيق رباني.

وأضاف جمعة، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة "DMC" أن النمرود كان مغرورا والأنا لديه عالية، ونتعلم من هذا الموقف إنه المسألة مش ترتيب كلام ده المسألة مسألة قبول وتوفيق من عند الله.

وتابع جمعة: "من الروايات التي وردت أن النمرود كان يوزع الطعام وكان عامل احتكار للطعام وسيدنا إبراهيم لقاه بيتحكم في أمر الله فدار بينهم الحوار.. زي فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى ونمرود مرضيش يدي طعام لإبراهيم وقاله شوف هتاكل إزاي، وسيدنا إبراهيم جاب شوية تراب وطوب وحطهم في الشوال على إنهم طعام علشان يطمن أهل بيته لما وصل سيدنا إبراهيم نام وبتفتح سارة الشوالين لقيتهم طعام".

واستكمل جمعة: "المعجزات التي كانت تحدث للأنبياء كانت تجعل الناس ترى الله، ولما صحي لقي المحمر والمشمر، ولما سأل جبتي الكلام ده منين قالتله أنت اللي جبته".