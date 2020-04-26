ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في باكستان إلى 13 ألفا و106

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بوباء كورونا المستجد"كوفيد 19" في باكستان، اليوم، إلى 13 ألفا و106 وبلغ عدد الوفيات 269 وتماثل للشفاء ألفين و 866 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية"وام".

وقال مستشار رئيس الوزراء للخدمات الصحية الدكتور ظفر ميرزا في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تخشى من تزايد حالات الإصابة بالوباء خلال شهر رمضان بسبب صلوات الجماعة وان تمديد الأغلاق الجزئي مدة اسبوعين لا يكفي نظرا لأندفاع الناس الى محلات بيع الأطعمة قبل الأفطار مما سيؤدي الى انتشار الوباء بسرعة.

وأشار ميرزا، إلى إصابة 200 من العاملين في هيئة التمريض الباكستانية بينهم 100 طبيب ووفاة طبيبين.

وأعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، تمديد تعليق حركة الطيران الدولي من وإلى البلاد، كما قررت إعادة 7 آلاف أسبوعيا من مواطنيها العالقين في الخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني في البلاد، إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الدولية من وإلى باكستان حتى 15 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الحكومة عززت قدرتها لإعادة أكثر من 7000 باكستاني عالق كل أسبوع.

وجاءت تصريحات قريشي في خطابه عبر الفيديو أمام الباكستانيين المقيميين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لإعادة العدد الأقصى من الباكستانيين العالقين في الخارج قبل عيد الفطر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشار الوزير الباكستاني، إلى أنه بالرغم أن 10 آلاف من الباكستانيين تم إعادتهم،إلا أن هناك الآلاف لا يزالون ينتظرون.