"كل يوم خدمة من البيت".. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، واضطرار الكثيرين إلى البقاء في المنزل للحد من انتشار الإصابة، لذلك تحرص شركات الكهرباء في مصر على تفعيل الخدمات التكنولوجيا، ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية ودفعها أون لاين.

وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين ودفعها من هاتفك الذكي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

أولى الخطوات هي بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة من هنـــا.

ثم الضغط على أيقونة خدمات.

اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

سوف تظهر قائمة بأسماء شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

اختيار شركة الكهرباء التابع لها وفقًا لمكان الإقامة وستجد اسم الشركة في الفواتير السابقة.

ثم اضغط على كلمة بحث وسوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء.