ضبط مصنع يعيد تعبئة سلع غذائية منتهية الصلاحية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

نفذت مديرية التموين في كفر الشيخ، برئاسة عماد رمضان حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة بلطيم، وإدارة الطب البيطري والإدارة الصحية ببلطيم، حملة تموينية مكبرة مساء اليوم الأحد، وتمكنت من ضبط مصنع حلويات بالمدينة الصناعية، أثناء تعبئة كراتين غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات لتوزيعها على الأكثر احتياجاً، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1687 كرتونة معبأة بالإضافة إلى نصف طن حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، و280 زجاجة زيت طعام غير مدون عليها بيانات، و500 كيس أرز مجهول المصدر، و500 كيس دقيق بدون بيانات، و500 كيس فول، و500 كيس عدس، و500 لوبيا بدون بيانات، كما جرى ضبط صاحب المصنع، وتحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.