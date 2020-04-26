تسجيل 31 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة الروسية "موسكو"

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم، تسجيل 31 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة "موسكو"، في تراجع نسبي لوتيرة هذه الحصيلة على أساس يومي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في موسكو، أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 31 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

حصيلة الوفيات في موسكو بلغت حتى الآن 435 شخصا

وذكر مركز العمليات، أن الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو بلغت حتى الآن 435 شخصا، بعد أن كانت 404 في الإحصائية السابقة.

وأشار عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بكورونا المستجد في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث سجلت في 23 أبريل 37 حالة، وفي 24 أبريل 41، وفي 25 أبريل 38.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 42 ألفا و480 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 80 ألفا و949 شخصا، بينهم 747 وفاة و6 آلاف و767 حالة شفاء.