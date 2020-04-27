تجميل 5 ميادين بوسط العريش بـ 33 مليون جنيه

قام جهاز تعمير سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بإنشاء وتجميل 5 ميادين بوسط العريش.

وانتهى الجهاز من تجميل 4 ميادين وهى الرفاعي والقاهرة والساعة والميناء، وقارب ميدان النصر على الانتهاء وسوف يتم الاحتفال الشهر الجاري بافتتاح هذه الميادين.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، إن الميادين تم إنشاءها لتعيد الشكل الجمالي لمدينة العريش، وتضع المدينة على خريطة المدن السياحية المصرية كالغردقة ومطروح وشرم الشيخ وغيرها.

وأضاف رئيس المجلس أن التكلفة الإجمالية 33 مليون جنيه، وتشمل عملية إعادة رصف وإنشاء أرصفة جديدة وتشجير الميادين الخمسة، وأشار إلى أن ميدان الرفاعي به ممشى وبارك سيارات خاصة، وما يقرب من 20 كشك باركيه لتناول المأكولات الساخنة والمشروبات الدافئة ومقاعد بالرخام للأسر التى تريد الخروج إلى المتنزهات بعيدا عن حرارة الجو فى البيوت، مشيرا إلى اقتراب ميدان الساحة من ساحل البحر. وأوضح أن ميدان الرفاعي يتزين بتمثال الشهيد الرئيس أنور السادات، ومنطقة الساعة بساعة عملاقة، ويتضمن ميدان القاهرة نافورة، وهناك مركب صيد فى ميدان الميناء.