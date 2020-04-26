جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

قال رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني ميشال عون وحزب الله الذي سماه بالانقلابي.

وأوضح جنبلاط، في اتصال مع "العربية"، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

وأوضح جنبلاط، أن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

وأوضح جنبلاط، أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت"، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء

وتابع جنبلاط قائلا: إن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، مضيفا:"لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا".

وأكد رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي، أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف، موضحا أن قوى "14 آذار" كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.