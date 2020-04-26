مروحيات تجلي المصابين الأتراك إثر اشتباكات مع "النصرة" في إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، مساء اليوم، رصد دخول مروحيات تابعة للجيش التركي باتجاه النقاط التركية جنوب شرقي إدلب، لنقل مصابين من القوات التركية أثر الاشتباكات مع عناصر من هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

وأجرت الفصائل الموالية لتركيا من جهة و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى اجتماعات لتهدئة الأمور وفض الاعتصام على الطريق الدولي "إم 4"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد استهدفت نقاطا تابعة للأتراك في منطقة النيرب رداً على قيام قوات أنقرة باستهداف عناصرها عند أوتوستراد "حلب – اللاذقية" الدولي وقتل 4 منهم.

ووثق المرصد مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين من "هيئة تحرير الشام"، جراء استهداف طائرات مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.

وتمكنت القوات التركية، من هدم واقتلاع غالبية الخيم التي وضعها رافضين للاتفاق التركي- الروسي، بالقرب من بلدة النيرب، على أوتوستراد حلب- اللاذقية الدولي، وسط سماع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار مكثفة في المنطقة هناك، في ظل التوتر المتواصل بين القوات التركية من جهة، ومقاتلين من فصائل مسلحة على رأسهم هيئة تحرير الشام من جهة أخرى.

ورصد المرصد استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بالإضافة لسقوط قذائف على النقاط التركية بمحيط النيرب، بينما تحلق طائرات استطلاع تركية بكثافة في أجواء المنطقة.

وقتل 4 عناصر من "هيئة تحرير الشام" برصاص القوات التركية عقب استهدافهم بالرصاص فجر اليوم، وذكرت مصادر المرصد أن "القوات التركية أطلقت الرصاص فجر الأحد عقب إطلاق نار استهدف قواتها من قبل مجموعات مسلحة".