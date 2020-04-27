مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة الثالثة: ياسمين عبدالعزيز تقع في حب كريم فهمي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بداية إعجاب بين غالية، ومراد السيوفي "كريم فهمي"، من أول نظرة، في عيد ميلاد صديقتها سارة.

يبدأ مراد السيوفي في البحث عن معلومات عن غالية، ليعلم بموضوع طلاقها، وتنتهي الحلقة بزيارته للمعرض الخاص بها، وتستمر علامات الإنجذاب بينهما ، والإعجاب بها وبأعمالها الفنية.

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل، في إطار اجتماعي رومانسي، عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الأحداث، وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.