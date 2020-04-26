"الوزراء" يكشف موعد رفع الإجراءات الاحترازية: عند التوصل لعلاج كورونا

نفى المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجود أي تأثير محتمل لقرض صندوق النقد الدولي الجديد الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، التفاوض بشأنه مع الصندوق.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إننا في مصر سنتعايش مع فيروس كورونا وسنظل حريصين ومتخذين لكل الاجراءات الاحترازية.

وأكد سعد أن التعايش مع الفيروس سيكون باتباع الإجراءات الاحترازية وأن الحياة ستكون طبيعية ولكن بإجراءات خاصة، مشيرًا إلى أن رجوع المصالح الحكومية للعمل سيكون بإجراءات احترازية.

وشدد سعد على أن أغلب دول العالم حاليًا تلجأ للاقتراض لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدول العربية الغنية لجأت أيضًا للاقتراض من أجل مواجهة الجائحة.

وأوضح سعد أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا ستنتهي عند التوصل لعقار لعلاج المصابين، متوقعًا أن تستمر هذه الأزمة لنهاية عام 2020.

من جهة أخرى، أكد سعد استمرار رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، مشيرًا لوجود جداول هذه الرحلات في مقرات السفارات والقنصليات في الخارج.