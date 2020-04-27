دموع وطرد وصراع.. أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل البرنس

عرضت بالأمس الحلقة الثالثة من مسلسل البرنس، حيث تصاعدت الأحداث بين الأخوين محمد رمضان وأحمد زاهر بعد وفاة والديهما، وذلك حصريًا على قناة DMC.

ملخص الحلقات السابقة

تظهر الحلقتان الأولى والثانية الشخصيات الرئيسية في المسلسل وهي رضوان البرنس "محمد رمضان" الذي يعمل سمكري دوكو، وأخوه فتحي "أحمد زاهر" الذي يعمل في صيدلية، ووالدهما عبد العزيز مخيون الذي يملك الورشة، بمشاكلهم وصراعاتهم.

ويعرض مقاول على الأب شراء المنزل والورشة بمبلغ 8 ملايين جنيه، لكنه يرفض ويتمسك في منزله، ويؤيده ابنه رضوان، بينما يرفض فتحي هذا الأمر ويحاول بشتي الطرق إقناع والده، لكنه يرفض.

وتتصاعد الأحداث عندما يقوم خطيب شقيقتهما بسرقة محل مجوهرات المملوك لزوج شقيقته "نورا" فتصبح مطلقة وتعود إلى المنزل مرة أخرى.

تنتهي أحداث الحلقتين بوفاة الأب "عبد العزيز مخيون" وصدمة رضوان.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل البرنس

تبدأ أحداث حلقة اليوم بعزاء والد محمد رمضان، الذي يصرخ في الجميع رافضًا الصراخ والعويل مكتفيًا بالعزاء فقط.

وعلى صعيد آخر تتطور الأحداث تتوتر العلاقة بين أحمد داش ووالدته التي تحاول إقناعه بالعودة إلى المنزل وتعاطي المخدرات، لكنها تواجه رد فعل عنيف من ابنها، حيث يطردها من منزله الخاص.

أما شقيق الفنانة نورا فقد حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة محل المجوهرات.

ومن المتوقع أن يدخل "رمضان" في صراعات مع شقيقة فتحي بسبب الميراث.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نورا، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة DMC، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.