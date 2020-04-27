"الأعلى للإعلام": إعلان قطونيل الجديد بلا مخالفات وسنتصدى لأي خروقات

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلان الجديد لشركة قطونيل لا يحتوى على مخالفات مقارنة بالإعلان القديم الذي أثار استياء كثيرين وقررت الشركة حذفه.

وأضاف العمري في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يحسب للشركة اعتذارها للمصريين بعد 24 ساعة من إعلان المجلس بدء التحرك والتحقيق فيما شاب الإعلان من ألفاظ وإيحاءات غير مقبولة ولا تناسب روحانيات شهر رمضان، كما ثمن قرار وقف بث الإعلان.

وشدد وكيل المجلس على أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء لبحث سبل التصدي للإعلانات والأعمال المخالفة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، فضلا عن مناقشة ضرورة عرض الأعمال على المصنفات الفنية لإجازتها قبل بثها.

وأرسلت الشركة خطابا للمجلس أمس، تعهدت فيه بالوقف التام لبث الإعلان بدءا من يوم الاثنين وبث إعلان بديل.