 أبوظبي تقرّ غرامة 5000 درهم عن الفرد لرب العمل المتخلف عن فحص موظفيه

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميما إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة لتنفيذ التدابير الوقائية والتي تتضمن إجراء فحوص طبية للعاملين والأفراد عند الطلب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الأحد.

وقالت الدائرة، إن التعميم جاء تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، وهو يستند لقرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

‏ويفرض التعميم غرامة 5000 درهم، في حال رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

ظريف ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية وتداعيات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات الإقليمية، وتداعيات كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى أن "الوزيرين ناقشا أيضا مسألة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والجهود المبذولة في هذا المجال".

وتطرق الوزيران إلى سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.