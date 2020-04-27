 دبي ترفع الحظر بالكامل عن حيين تجاريين

رفعت إمارة دبي الحظر بالكامل عن حيين تجاريين بهما عدد كبير من العمال الأجانب أصحاب الدخل المحدود، وذلك بعد تخفيف حظر التجول المفروض في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الأحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث اتخذت القرار نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الحيين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المكتب، أن ما يربو على 6000 فحص تم إجراؤها لسكان راس ونايف في أقل من شهر.

وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر في الإمارة ليستمر من العاشرة مساء وإلى السادسة صباحا، واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.