عمرو أديب: الدولة لجأت لـ"النقد الدولي" حتى لا تضغط على المواطنين

قال الإعلامي عمرو أديب إن البطالة وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية لـ16%.

واضاف خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الشهرين القادمين سيكونا أسواء شهرين على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح "أديب" أن مصر مضطرة للذهاب لصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات مالية للعام القادم نظرًا لانخفاض الاحتياطي النقدي، وحتى لا تضطر الدولة للضغط على المواطنين، وأنها لجأت لصندوق النقد على أن تعود ببرنامج إصلاحي لمدة عام مع الصندوق "العالم كله في كرب عظيم وده مش ذنب حد لأن ده وباء".