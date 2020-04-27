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عمرو أديب: الدولة لجأت لـ"النقد الدولي" حتى لا تضغط على المواطنين

الإعلامي: مصر تذهب إلى الصندوق للحصول على تسهيلات مالية

كتب:

أحمد حامد دياب
03:57 ص | الإثنين 27 أبريل 2020
عمرو أديب

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن البطالة وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية لـ16%.

واضاف خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الشهرين القادمين سيكونا أسواء شهرين على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح "أديب" أن مصر مضطرة للذهاب لصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات مالية للعام القادم نظرًا لانخفاض الاحتياطي النقدي، وحتى لا تضطر الدولة للضغط على المواطنين، وأنها لجأت لصندوق النقد على أن تعود ببرنامج إصلاحي لمدة عام مع الصندوق "العالم كله في كرب عظيم وده مش ذنب حد لأن ده وباء".