عاجل.. وفاة ثاني حالة بطاقم مستشفى النجيلة للعزل متأثرا بعد إصابته بكورونا

توفيت اليوم الاثنين، ثاني حالة من العاملين في مستشفى النجيلة للعزل الطبي "ممرض" بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهو السيد محمد المحسناوي من مدينة المحلة الكبرى محافظه الغربية.

وقال الدكتور محمد على مدير مستشفى العزل بالنجيلة: "أبلغنا أهله وهم حاليا في الطريق إلى المستشفى لاستلام الجثمان".

جدير بالذكر أن مستشفى النجيلة شهدت وفاة الحالة الأولى لأحد العاملين بها "ناجي الجراري" مدير مخازن المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتعد هذه هي الحالة الثانية التي تتوفى لليوم الثاني على التوالي من العاملين في المستشفى.