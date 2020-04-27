 وزير الإسكان: 50 %.. نسبة توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بمدينة العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمركز الحى التاسع، بمدينة العبور، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على حماية العاملين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، كما يتم المتابعة الدورية للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية المختلفة.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لمتابعة تعقيم المنشآت الخدمية بالمدينة، مع الاهتمام بأعمال النظافة بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.