حظر التسول بملابس عمال النظافة في الجيزة.. وجزاءات رادعة للمخالفين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.

وأوضح أنّ بعض العمال غير منتمين لهيئة النظافة، يرتدون ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال في الهيئة، ويمارسون التسول، ما يشوه صورة عمال الهيئة المكافحين الذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل.

ووجّه المحافظ، رئيس هيئة النظافة، بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق على الطرق والشوارع الرئيسية، لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ودعا راشد، مواطني الجيزة للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكدا أنّهم يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم.

ووجّه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان، سواء قبل أو بعد الإفطار، للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير.

ولفت إلى أنّه سيتابع يوميا حالة النظافة قبل وبعد الإفطار، ولن يتم السماح بانخفاض مستوى النظافة، خاصة بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة أشاد به العديد من المواطنين.

وأكد أنّه سيتم صرف مكافأة للعمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان، تتويجا لما بذلوه من جهد خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا.