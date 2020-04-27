وزيرة البيئة لممثل FAO: نحتاج لعمل جماعي لمواجهة تغير المناخ

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في مصر، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في إطار رئاسة وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة FAO مجموعة العمل المتعلقة بالبيئة والاستدامة، تحت مظلة إطار شراكة الأمم المتحدة 2018/2020، وجرى مناقشة خطة الاستجابة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الحادة (SERP) لفيروس كورونا المستجد Covid -19.

واوضحت وزيرة البيئة أنّ الخطة تعد من ضمن مقترحات ومشاورات الأمم المتحدة الثنائية والمشتركة مع النظراء الوطنين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابعت: "تضمنت المناقشات، استهداف تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تسخر قنوات الحماية الاجتماعية القائمة بسبب تأثر مصادر رزق معظم هذه المجموعات، ولضمان استمرار الخدمات الأساسية الجيدة بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفِي الوقت ذاته يتضمن دعما موجها لقطاعات محدودة لضمان أولئك الذين تكون وظائفهم معرضة للخطر والشركات التي تواجه الإغلاق قد تستمر في الصدمات".

وتحتوى الخطة على 4 ركائز رئيسية وهي: الازدهار، الشعب، المرأة، الكوكب، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمي يضمن حقوقهم.

وأشارت فؤاد إلى أهمية تعزيز دور المرأة في العمل البيئي ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية، إذ يوجد بعض السيدات التي تعمل منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية، مؤكدة ضرورة العمل على مساعدتهم في عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب الظروف الحالية.

وأكدت وزيرة البيئة أنّ تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعي وليس فقط اعتبار المناخ صمن الزراعة والغذاء، ولكن يجب إدراجه في مجالات التنمية المستدامة.