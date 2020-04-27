استمرار تعقيم الشوارع والمنشآت لمواجهة فيروس كورونا بالسويس

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن أعمال تطهير المنشآت والشوارع بالمحافظة داخل جميع الأحياء مستمرة ولم تتوقف، ويتم المتابعة بشكل يومي.

وأكد محافظ السويس، أنه يتم تعقيم وتطهير الأسواق، وتطهير مواقف السيارات بكل الأحياء وجميع المنشآت الخدمية بالمحافظة، مؤكدا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار صقر، إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والإرشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة .

وأكد صقر، على أهمية الحفاظ على أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقائية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.