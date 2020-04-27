اقتصادي: لجوء مصر للاقتراض من البنك الدولي أمر طبيعي

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إنّ العالم يقع حاليا في أزمة عالمية كبرى وطاحنة، تسببت في الدخول إلى حالة من الكساد الاقتصادي الذي ضرب الاقتصادات العالمية كافة.

وأضاف نجم، خلال مداخلته ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ أغلب التوقعات التي يتم ترديدها حاليا تؤكد وجود انكماش بنسبة 3% في الاقتصاد العالمي: "المتوسط هيكون 3% انكماش بدلا من نمو، وفيه دول هتوصل لـ14% زي أمريكا، وإحنا قدام أزمة كبيرة جدا"، موضحا أنّ الأزمة تسببت في فقدان الاقتصاد الأمريكي 26 مليون وظيفة خلال 5 أسابيع فقط، هي عمر الأزمة هناك.

وأكد أنّه لا يوجد اقتصاد يمتلك القدرة على الصمود إلى الأبد، وهو ما يفسر تقديم 100 دولة طلبا لصندوق النقد الدولي لمساندتها، ومنها مصر: "لازم يبقى عندنا خط ائتماني جاهز لو الأزمة طالت مدتها، ومفيش أي تناقض بين إن الاقتصاد المصري قوي وبين إننا نطلب مساعدات من بنك النقد الدولي: "الاقتصاد المصري هو الأقل خسارة عن باقي الاقتصادات في دول الشرق الأوسط التي تحارب فيروس كورونا، والاقتصاد المصري هينخفض معدل النمو فيه من 5.6% في عام 2019 إلى 2% فقط، ومازلنا في المنطقة الموجبة".