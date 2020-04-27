تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما ضبط بحوزتهم 2.5 كيلو حشيش بسوهاج

قررت محكمة سوهاج الجزئية اليوم، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يوما بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات من إلقاء القبض عليهم بقرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وبحوزتهم 2.5 كيلو حشيش.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالاشتراك مع ضباط مباحث المركز بضبط 6 أشخاص من عائلة واحدة لهم شهرة واسعة في تجارة المواد المخدرة.

وأشار المحضر المحرر إلى ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام 6 أشقياء بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المواد المخدرة وأنهم يقومون بجلب تلك المواد بكميات كبيرة وإعادة توزيعها مرة أخرى على التجار بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة مكافحة تجارة المواد المخدرة مدعومة بمجموعات قتالية وسلاح الكلاب ومدرعات الأمن المركزي بالاشتراك مع الأمن العام.

أسفرت الجهود عن ضبط 6 متهمين عقب مطاردتهم بزراعات القمح وبحوزتهم 2 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، و2 سيارة إحداهما نقل والأخرى للركاب و8 هواتف محمولة و3 دراجة بخارية وتروسيكل وأدوات تقطيع المواد المخدرة ومبلغ مالي 30 ألف جنيه.

حرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتم تجديدها إلى 15 يوما.