وكيل صحة دمياط: سيتم تشغيل بنك الدم الإقليمي الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في دمياط في تصريحات خاصة ل"الوطن" إنه سيبدأ تشغيل بنك الدم الإقليمي الأسبوع المقبل والمقرر له خدمة دمياط وعدة محافظات.

وقامت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمود طلحة مرسي باستلام مبنى مشروع إنشاء بنك الدم الإقليمي بدمياط و الذي تم إنشاؤه بتكلفة ١٣ مليون جنيه تقريبا بمقاولة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بإشراف مديرية الإسكان والمرافق بدمياط .

كانت وزيرة الصحة والسكان قد وجهت بإيفاد لجنة تابعة لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة لاستلام المشروع وبدعم ورعاية من محافظ دمياط بتسهيل مأمورية اللجنة و توجيه مديرية الصحة بدمياط للإشراف على أعمال التسليم.

وتم استلام المشروع تمهيدا لتشغيله بحضور الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بدمياط و الدكتورة هالة عيد مدير بنك الدم الإقليمي بدمياط و ممثلي إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بمديرية الصحة.

جدير بالذكر ان بنك الدم الإقليمي بدمياط يشمل قسم متكامل للتبرع وقسم متكامل لصرف الدم بالإضافة لمعامل فصل و تحليل فيروسات وتوافق فصائل بالإضافة لوجود غرفتين للتبريد و للتجميد بالإضافة لوحدة علاجية متكاملة لأمراض الدم.

ويعتبر بنك الدم بدمياط واحد من ضمن بنوك الدم المضمنة ضمن مشروع تصنيع البلازما بوزارة الصحة.