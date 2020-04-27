رياح وأمطار وموجة صقيع بالغربية.. والمحافظ يوجه برفع حالة الطوارئ

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار خفيفة وموجة صقيع مع شدة الرياح على كافة الطرق الفرعية والرئيسية، ما أربك سير الحياه المعيشية لأسر وعائلات الغرباوية، مما أدى إلى تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا بسبب صعوبة الرؤية وظهور كميات من السحب المائية، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك .

كما تسبب سوء الأحوال المناخية في ارتباك سير الحياة المعيشية، خاصة على الطرق الفرعية والرئيسية "طنطا – المحلة " و"زفتى – السنطة" و"بسيون – قطور " و"سمنود – كفرالزيات" و"سمنود – المحلة".

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب رئيس محافظ الإقليم بالتنسيق مع اللواء شاكر يونس سكرتير محافظ الغربية بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوراىء للتواصل مع المواطنين وحل أي مشكلات تواجههم أثناء موجة الطقس المتقلب.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.