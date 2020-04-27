عميد قصر العيني: "الفرنساوي" جاهز للعزل.. ودور كامل للحالات الحرجة

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدأ العمل كمستشفى عزل بعد الحصول على الموافقة النهائية، حالة إصابة أي من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، بفيروس كورونا، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وكتب الدكتور الخشت، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أسأل الله ألا يحتاج أحدا منكم إلى دخوله مصابًا بفيروس كورونا".

عميد طب قصر العيني: حجز الحالات الحرجة في الدور الرابع الذي يسع 23 سريرا

الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أكدت أنّ المستشفى أصبح جاهزا لاستخدامه لعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، على أن يتم احتجازهم في آخر دورين بالمستشفى، ويضم كلاهما نحو 180 سرير تقريبا.

وأضافت صلاح، لـ"الوطن"، أنّ الحالات الحرجة منها سيتم حجزها بالدور الرابع في المستشفى والذي يسع نحو 23 سريرا، مجهزا لرعاية الحالات الحرجة.