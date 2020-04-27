مجلس جامعة أسيوط يحدد آلية امتحانات نهاية العام

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على التزام الجامعة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة باستكمال العام الجامعي الجاري 2019 /2020، وخطة إجراء امتحانات نهاية العام، مع التشديد على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب كأولوية قصوى، وتقديم كافة التيسيرات لأبناء الجامعة من الطلاب التي تكفل أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني على نحو ملائم للظروف الاستثنائية التي تمر بمصر والعالم بأسره فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطمأن رئيس جامعة أسيوط أبنائه الطلاب وحرص إدارة الجامعة على توجيه الكليات بتطبيق كافة القواعد التي تصب في مصلحة الطالب وفى صالح مستقبله مع التيسير على الطلاب والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم.

جاء ذلك خلال ترأس "الجمال" لاجتماع مجلس الجامعة عن جلسته الدورية لشهر مارس، بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة .

وصرح رئيس الجامعة أن أجندة مجلس الجامعة مدرج بها عدد من الموضوعات الإدارية لتيسير العمل بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

وناقش المجلس متابعة سير العملية التعليمية الجاري تقديمها إلكترونياً للطلاب على مختلف مواقع الكليات وقنواتها على اليوتيوب والممتدة في نهاية شهر أبريل الجاري، مشيراً إلى أن الجلسة تضمنت عرضا تفصيلياً قدمه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن القواعد الحاكمة والمنظمة للعملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، والآليات المقترحة لانعقاد امتحانات نهاية العام، وذلك لمناقشته مع عمداء الكليات ووضع تصور نهائي متفق عليه فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن العرض تضمن 6 محاور تتعلق بالتدريس، وهي سنوات النقل، والسنوات النهائية، وموقف الطلاب الوافدين، ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب محور يتطرق لبعض الأحكام العامة المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات.

وأضاف "غريب"، أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في الجلسة تشمل احتساب كافة المحاضرات الإلكترونية التي تم تقديمها للطلاب ضمن الساعات المعتمدة التي درسها الطالب، وكذلك إلغاء كافة الامتحانات التحريرية والشفوية في سنوات النقل واستبعاد درجات الفصل الثاني من المجموع الكلى التراكمي، ويقتصر تقييم الطالب على كونه ناجحا أو راسبا فقط، مشيراً إلى بعض الكليات اختارت أداء طلابهم الامتحانات إلكترونياً وهى كليات الطب البشرى والصيدلة، والطب البيطري والحسابات والمعلومات والتجارة والتمريض والتربية والعلوم وبرنامج الترجمة بكلية الآداب، على أن يكون الامتحان الالكتروني مرتبط بنسبة 75% في الجزء الذي تم تدريبه في منتصف مارس فى الكليات السابق ذكرها، ما عدا كلية الطب البشرى نظام حديث، وكلية التمريض، والتي تتولى الكلية الإعلان عن القواعد الخاصة بهما، على أن تتولى كل كلية إعداد بنوك أسئلة في مقرراتها المختلفة فى موعداً أقصاه 15 مايو على أن لا يخرج الامتحان الإلكتروني عن تلك الأسئلة مع إعلان جداول الامتحانات فى موعد أقصاه 7 مايو، وأن تبدأ الامتحانات 31 مايو 2020، ولا يقل زمن الامتحان عن ساعة، مع التوجيه أن يظل الامتحان متاحاً إلكترونياً ليوم كامل على الأقل وقد يمتد لعدة أيام.

وفيما يخص الكليات التي اختارت المقال البحثي كبديل لامتحانات فشملت كليات الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة والهندسة والعلوم ودراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر والتربية الرياضية والزراعة وطب الأسنان والتربية والتربية للطفولة المبكرة.

وعن القواعد المنظمة للمقال البحثي، أوضح الدكتور شحاتة غريب، إلى أنه من المقرر أن تتولى إدارة الكلية مع رئيس القسم تحديد الموضوعات التي يتم الاختيار منها، وذلك في موعد أقصاه 7 مايو وتخصص الفترة من 31 مايو إلى 15 يوليو، كفترة مخصصة لتسليم الأبحاث ويتم تقييمه عن طريق القبول أو الرفض دون درجات ويعتبر البحث غير مقبول إذا تجاوز نسبة الاقتباس به عن 60%.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، أنه من المقرر إجراء امتحانات السنوات النهائية فى كافة الكليات بعد انتهاء قرار تعطيل الدراسة والتي تشمل السنوات النهائية في كافة الكليات النظرية والعملية وكذلك الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة بكلية الطب والفرق الثالثة والزراعة بطب الأسنان في حالة نص اللائحة على وجود مقررات ممتدة من السنة الثالثة إلى الرابعة، مع إلزام الكليات تقديم نماذج استرشادية للأسئلة وأن يرتكز 75% منها على الجزء الذي تم تدريسه قبل منتصف مارس مع التزام الكليات بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه أسبوع بعد انتهاء امتحانات السنوات النهائية.

وحرصت جامعة أسيوط على مراعاة ظروف الطلاب الوافدين الدارسين بها والذين من المقرر أدائهم الامتحان وفق النظام السائد فى كلياتهم مع مراعاة ظروف تواجدهم داخل أو خارج مصر مع تأجيل كافة الامتحانات التحريرية للسنوات النهائية وكذلك الاختبارات أو التدريبات الإكلينيكية لهم لحين عودة حركة الطيران. .