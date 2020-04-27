إزالة تعديات على 18 فدان أراضي أملاك دولة بواحة سيوة

قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، حملة مكبرة لتنفيذ عدد 4 قرارات إزالة بمنطقة دهيبة على مساحة 171 متر مربع ومساحة 18 فدان ملك الدولة، وذلك بحضور أحمد على باغى سكرتير المركز ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة.

وقال "الحصيوى" إن حملة الإزالات تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد واستغلال البعض أزمة كورونا فى البناء على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأضاف أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وسيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدى بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.

وناشد المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدى على أملاك الدولة بالبناء العشوائى بدون تقنين، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.