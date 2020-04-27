استمرار عمليات الرش والتطهير بالمنشآت والشوارع بمدن وقرى كفر الشيخ

تابع اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال الرش والتطهير بالمنشآت العامة والخاصة والمنشات الخدمية والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، فضلًا عن الرش بجهاز الضباب لمكافحة الحشرات الطائرة، بالتنسق مع جهاز النظافة والتجميل ووحدة الملاريا.

جاء ذلك، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تابع جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات رش وتعقيم، شوارع قرية الزعفران المعزولة، وشوارع القرى والمدينة للحد من انتشار الفيروس، في إطار خطة المحافظة لرش وتعقيم الشوارع بالمدن والقرى بشكل يومي.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، رش قرية كفر العجمي المعزولة، مطمئناً على توفير السلع الغذائية واحتياجات الأهالي، مؤكداً أنه يجري رش وتعقييم الشوارع 3 مرات يومياً بالتنسيق مع المحافظة والجهات التنفيذية.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على انتظام عمليات رش وتعقيم الشوارع بكافة القرى والمدن، والاطمئنان على توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.