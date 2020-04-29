مفيض توشكى.. مخزون استراتيجي للمياه والثروة السمكية على حدود الجنوب

مفيض توشكى، هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي بأسوان، في سنوات الفيضان المرتفعة، وهو منخفض طبيعي يقع غرب بحيرة ناصر، بالقرب من مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان.

ويعتبر أحد أهم العوامل الطبيعية التي تساعد في رفع درجة أمان السد العالي، خلال الفيضانات المرتفعة، ووجوده ساعد على إنشاء مشروع توشكى في منطقة توشكى بمدينة أبو سمبل، السياحية جنوب محافظة أسوان.

ودخلت المياه إلى المفيض مرتين الأولى في 15 أكتوبر 1996 حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي في بحيرة ناصر إلى 55 و178 متر.

"الوطن" تعرض أهم 10 معلومات عن المفيض.

1- يقوم المفيض بتصريف المياه الزائدة عند منسوب 55و178 متر في بحيرة ناصر إلى المنخفض الطبيعى المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر خور توشكى.

2- أما المواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة فطوله 22 كيلو متر، وعرض القاع عند المأخذ 750 متر، وعرض القاع عند النهاية 275 متر، ومنسوب القاع عند المأخذ 178 متر، وانحدار القاع 15 سم لكل كيلو، وأقصى تصرف للقناة 250 مليون متر مكعب في اليوم.

3- تتصل قناة توشكى بقناة خلفية عن طريق ستة أنفاق رئيسية وهي أنفاق مبطنة بالخرسانة المسلحة، ويتم التحكم في هذه الأنفاق عن طريق بوابات يتم تشغيلها بواسطة رافع كهربائى، متوسط طول النفق 282 متراً وقطر النفق 15 متراً، وأقصى تصرف تصميمى للانفاق 11,000 متر مكعب في الثانية.

4 -يضم مفيض توشكى 3 بحيرات من المياه العذبة وتقع على مساحة 1000 كم متر مربع وتحوى حوالى 56 مليار متر مكعب من المياه.

5- لم يتم استغلال هذه البحيرات حتى الآن سوى فى صيد الأسماك حيث يوجد بها ثروة سمكية كبيرة من أسماك البلطي والأنواع الأخرى التي تعيش فى المياه العذبة.

6- تدرس محافظة الوادى الجديد استغلال هذه الميه فى إعادة شحن الخزان الجوفى بالمنطقة باستخدام طريقة الشحن الصناعى وذلك بعمل حفر عميقة تصل إلى الخزان الجوفى يتم منها سحب المياه إلى الخزان الجوفى لإعادة ملئه بالمياه مرة اخرى.

7- تدرس محافظة الوادي الجديد استغلال مفيض توشكى من الناحية السياحية لإقامة متنفس سياحى لاهالى المحافظة نظراً لما يحيوه هذا المكان من مناظر طبيعية خلابة .

8- تنخفض وتزداد كميات المياه فى هذه البحيرات سنويا مع اختلاف فصول السنة حيث تزيد فى فصل الشتاء.

9- تم استزراع 18 ألف فدان حول خور توشكى وزادت المستشفيات من مستشفى إلى ثلاث والورش الحرفية من أربع إلى أربعين بالإضافة إلى العديد من المطاعم والبنوك مما أتاح 17 ألف فرصة عمل إضافية.

10- تخصيص مئات الألاف من الأفدنة إلى العديد من الشركات الزراعية في المنطقة، تم زراعة جزء كبير منها ويجري زراعة الباقي اعتمادا على ترعة الشيخ زايد.